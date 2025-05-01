Як автоматизація та IТ-індустрія України будують стійке майбутнє під час війни

Попри війну, українські технологічні кластери не лише вистояли, а й стали прикладом стійкості та інноваційного прориву у Східній Європі.
У 2024 році одразу три українські організації – Kharkiv IT Cluster, Lviv IT Cluster та АППАУ – отримали престижний Бронзовий знак European Cluster Excellence Initiative
(ECEI). Цей знак якості, вручений у межах ініціативи EU4Digital, підкреслює відповідність найвищим європейським стандартам управління та стратегічну здатність до масштабування в умовах кризи.
Цифрова трансформація з-під обстрілів
Для Kharkiv IT Cluster – організації, що працює в прифронтовому регіоні – розвиток цифрової екосистеми став справжнім викликом. Кластер не просто виживає, а активно залучає грантові кошти, розвиває освітні ініціативи та підтримує бізнес. Зокрема, понад 300 ІТ-компаній зберегли експортні позиції завдяки проєкту IT Cluster in the Cloud від USAID.
Lviv IT Cluster, зі свого боку, демонструє як сучасна кластерна модель може впливати на цілий регіон: від створення нових освітніх програм до підтримки стартапів, досліджень та відновлення постраждалої інфраструктури. Серед яскравих ініціатив – програма Victory Projects, яка охоплює як підтримку Сил оборони, так і розвиток ментального здоров’я у громаді.
АППАУ ж вивела на новий рівень цифровізацію українського виробництва. Як лідер впровадження Індустрії 4.0, вона об’єднала понад 40 кластерів у межах Українського кластерного альянсу, створила технічні комітети, інноваційні центри та активно просуває українських промисловців на міжнародні ринки.
Виклики: бюрократія, фінанси, кадри
Хоча всі три кластери активно співпрацюють із донорами, процес отримання грантів часто супроводжується надмірною бюрократією, жорсткими дедлайнами та змінними пріоритетами. У відповідь організації розробили власні офіси грантового менеджменту, автоматизували звітність та шукають баланс між грантовими коштами, членськими внесками й партнерствами.
Кадрове питання — ще один спільний біль. Попит на інженерів, фахівців із hardware, розробників з навичками ШІ та аналізу даних стабільно зростає.
АППАУ акцентує, що інженер-автоматник готується в рази довше, ніж програміст, а його зарплата менша. Водночас Lviv IT Cluster та Kharkiv IT Сluster вкладають у нові навчальні програми, щоб готувати спеціалістів "під ключ".
Цифрові інструменти — ще однин виклик
Вартість ПЗ, як-от Power BI, IBM SPSS або спеціалізованих платформ, для кластерів часто є непосильною. Навіть зі знижками, деякі інструменти коштують десятки тисяч доларів на рік. Саме тому кластери співпрацюють із такими програмами як TechSoup, шукають підтримку у проєктах Eastern Ukraine EDIH чи домовляються безпосередньо з вендорами.
EU4Digital: дорожня карта розвитку
Ключову роль у трансформації українських кластерів відіграє ініціатива EU4Digital. Її звіт про кластерну екосистему Східного партнерства став для багатьох українських організацій інструкцією до дії: від аудиту своєї ефективності до створення національних політик кластерного розвитку, які вже впроваджує АППАУ разом із Мінекономіки.
Обговорення з європейськими експертами також виявили одну важливу відмінність: якщо в ЄС кластери створює держава, в Україні – це ініціатива знизу, від самих бізнесів. І саме в цьому – сила.
Кластери як основа майбутньої економіки України
Три історії – Kharkiv IT Cluster, Lviv IT Cluster та АППАУ – це не просто приклади успішного кластерного менеджменту. Це — фундамент майбутньої цифрової економіки України. У найтемніші часи вони будують освітні програми, підтримують малий та середній бізнес, розвивають технології оборони та впроваджують Індустрію 4.0. І показують усьому світу: навіть у війні можна творити майбутнє.