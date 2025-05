Як автоматизація та IТ-індустрія України будують стійке майбутнє під час війни

1 мая 2025, 10:37

Попри війну, українські технологічні кластери не лише вистояли, а й стали прикладом стійкості та інноваційного прориву у Східній Європі.

У 2024 році одразу три українські організації – Kharkiv IT Cluster, Lviv IT Cluster та АППАУ – отримали престижний Бронзовий знак European Cluster Excellence Initiative

(ECEI). Цей знак якості, вручений у межах ініціативи EU4Digital, підкреслює відповідність найвищим європейським стандартам управління та стратегічну здатність до масштабування в умовах кризи.

Для Kharkiv IT Cluster – організації, що працює в прифронтовому регіоні – розвиток цифрової екосистеми став справжнім викликом. Кластер не просто виживає, а активно залучає грантові кошти, розвиває освітні ініціативи та підтримує бізнес. Зокрема, понад 300 ІТ-компаній зберегли експортні позиції завдяки проєкту IT Cluster in the Cloud від USAID.

Lviv IT Cluster, зі свого боку, демонструє як сучасна кластерна модель може впливати на цілий регіон: від створення нових освітніх програм до підтримки стартапів, досліджень та відновлення постраждалої інфраструктури. Серед яскравих ініціатив – програма Victory Projects, яка охоплює як підтримку Сил оборони, так і розвиток ментального здоров’я у громаді.

АППАУ ж вивела на новий рівень цифровізацію українського виробництва. Як лідер впровадження Індустрії 4.0, вона об’єднала понад 40 кластерів у межах Українського кластерного альянсу, створила технічні комітети, інноваційні центри та активно просуває українських промисловців на міжнародні ринки.

Хоча всі три кластери активно співпрацюють із донорами, процес отримання грантів часто супроводжується надмірною бюрократією, жорсткими дедлайнами та змінними пріоритетами. У відповідь організації розробили власні офіси грантового менеджменту, автоматизували звітність та шукають баланс між грантовими коштами, членськими внесками й партнерствами.

Кадрове питання — ще один спільний біль. Попит на інженерів, фахівців із hardware, розробників з навичками ШІ та аналізу даних стабільно зростає.

АППАУ акцентує, що інженер-автоматник готується в рази довше, ніж програміст, а його зарплата менша. Водночас Lviv IT Cluster та Kharkiv IT Сluster вкладають у нові навчальні програми, щоб готувати спеціалістів "під ключ".



Цифрові інструменти — ще однин виклик

Вартість ПЗ, як-от Power BI, IBM SPSS або спеціалізованих платформ, для кластерів часто є непосильною. Навіть зі знижками, деякі інструменти коштують десятки тисяч доларів на рік. Саме тому кластери співпрацюють із такими програмами як TechSoup, шукають підтримку у проєктах Eastern Ukraine EDIH чи домовляються безпосередньо з вендорами.

Ключову роль у трансформації українських кластерів відіграє ініціатива EU4Digital. Її звіт про кластерну екосистему Східного партнерства став для багатьох українських організацій інструкцією до дії: від аудиту своєї ефективності до створення національних політик кластерного розвитку, які вже впроваджує АППАУ разом із Мінекономіки.

Обговорення з європейськими експертами також виявили одну важливу відмінність: якщо в ЄС кластери створює держава, в Україні – це ініціатива знизу, від самих бізнесів. І саме в цьому – сила.

Кластери як основа майбутньої економіки України

Три історії – Kharkiv IT Cluster, Lviv IT Cluster та АППАУ – це не просто приклади успішного кластерного менеджменту. Це — фундамент майбутньої цифрової економіки України. У найтемніші часи вони будують освітні програми, підтримують малий та середній бізнес, розвивають технології оборони та впроваджують Індустрію 4.0. І показують усьому світу: навіть у війні можна творити майбутнє.