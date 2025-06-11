США и Китай согласовали план смягчения экспортного контроля

11 июня 2025, 12:45

Соединенные Штаты и Китай согласовали рамки для реализации торгового перемирия после двухдневных переговоров в Лондоне, направленных на снятие напряженности и ослабление экспортных ограничений, сообщает CNN.

Представители обеих сторон теперь представят это предложение своим лидерам на утверждение.



Хотя ни одна из сторон не раскрыла подробностей соглашения, министр торговли США Говард Лутник указал, что обе стороны договорились отменить экспортный контроль над товарами и технологиями, которые имеют решающее значение для другой стороны.



По всей видимости речь идет о поставках редкоземельных металлов и магнитов в США, и продажу программного обеспечения и чипов для проектирования микросхем в Китай.

