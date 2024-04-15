Макрон хочет добиться перемирия в Украине на время проведения Олимпийских игр

15 апреля 2024, 13:15

Президент Франции выразил надежду, что ему удастся добиться "олимпийского перемирия" во время парижской Олимпиады, в то время как война между Россией и Украиной, с одной стороны, и Израилем и ХАМАС, с другой, продолжается, сообщает BFMTV.

"Мы хотим работать над "олимпийским перемирием", и я думаю, что это возможность, с помощью которой я постараюсь привлечь многих наших партнеров", — заявил он BFMTV.



Эммануэль Макрон сообщил, что попросит помощи у президента Китая Си Цзиньпина, который через несколько недель посетит Париж.



Олимпиада в Париже состоится этим летом — с 26 июля по 11 августа.



