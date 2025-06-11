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11 июня 2025, 13:15
В Украине может появиться свой крипторезерв — зарегистрирован законопроект
Нацбанк будет самостоятельно принимать решения по этому резерву.
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