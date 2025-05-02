Британия выделила Азербайджану $6,6 млрд кредита на "зеленую" енергетику

2 мая 2025, 12:15

В Лондоне состоялось 7-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Британия.

В рамках мероприятия был подписан Меморандум о взаимопонимании между Экспортно-кредитным агентством Британии (UKEF) и агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO), который предусматривает выделение кредита Азербайджану на сумму $6,6 млрд для приоритетных проектов в области энергетического перехода, транспорта и инфраструктуры.



На заседании также обсуждено сотрудничество в таких областях, как возобновляемые источники энергии, развитие сетей, энергоэффективность, сокращение выбросов и переход к либеральному рынку электроэнергии, включая развитие морской, ветровой, солнечной и водородной инфраструктуры. На заседании выступили сопредседатели комиссии - министр услуг, малого бизнеса и экспорта Британии Томас и министр энергетики Азербайджана Шахбазов.



Последний подчеркнул, что Британия с инвестициями свыше $37 млрд сохраняет статус крупнейшего иностранного инвестора в Азербайджане. Активная деятельность в нашей стране более 500 британских компаний в различных сферах.



В заключение был подписан протокол по итогам 7-го заседания Совместной межправительственной комиссии. Было решено провести 8-е заседание комиссии в 2026 г. в Баку.