Казахстан и Иордания договорились о запуске прямых авиарейсов в 2025 г.

13 декабря 2024, 10:15

В Аммане состоялось 5-е заседание казахстанско-иорданской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству.



Обсуждался запуск прямых авиарейсов между странами. Стороны договорились провести переговоры в 2025 г. для подписания соответствующего соглашения. Также рассмотрены вопросы торгово-экономического сотрудничества и участия Казахстана в иорданских железнодорожных проектах.