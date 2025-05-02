Китай замедлил вращение Земли огромной дамбой

2 мая 2025, 11:45

Учёные из NASA обнаружили, что крупнейшая в мире гидроэлектростанция «Три ущелья» удерживает десятки миллиардов тонн воды, влияя на распределения массы нашего земного шара.



Из-за этого скорость вращения Земли замедлилась, продолжительность дня увеличилась на 0.06 микросекунды, а ось планеты сдвинулась на примерно 2,5 сантиметра.