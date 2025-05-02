Учёные из NASA обнаружили, что крупнейшая в мире гидроэлектростанция «Три ущелья» удерживает десятки миллиардов тонн воды, влияя на распределения массы нашего земного шара.
Из-за этого скорость вращения Земли замедлилась, продолжительность дня увеличилась на 0.06 микросекунды, а ось планеты сдвинулась на примерно 2,5 сантиметра.
2 мая 2025, 11:45
Китай замедлил вращение Земли огромной дамбой
Учёные из NASA обнаружили, что крупнейшая в мире гидроэлектростанция «Три ущелья» удерживает десятки миллиардов тонн воды, влияя на распределения массы нашего земного шара.
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