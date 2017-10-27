ZOTAC представляет серию графических карт GeForce GTX 1070 Ti

27 октября 2017, 12:45

ZOTAC представляет серию графических карт ZOTAC GeForce GTX 1070 Ti на основе усовершенствованного графического процессора, построенного на базеархитектуры NVIDIA Pascal.В новую линейку входят продукты трех различных версий — AMP! Extreme, AMP! Edition и Mini, каждый из которых призван обеспечивать максимально возможный уровень производительности в современных играх.В конструкции GeForce GTX 1070 Ti AMP! EXTREME используются чрезвычайно эффективные вентиляторы EKO FANS и мощная систем охлаждения IceStorm, демонстрирующая высокую производительность за счет применения динамической конфигурации медных тепловых трубок и массивного алюминиевого радиатора. Система освещения SPECTRA позволяет независимо настраивать яркость, режимы и цвет подсветки в трех зонах. Графические карты прикрыты панелями Carbon EXOARMOR, состоящими из фронтального металлического экрана и тыльной металлической пластины, которые не только защищают электронные компоненты устройства, но и позволяют придать видеокарте стильный внешний вид.Модель GeForce GTX 1070 Ti AMP! Edition отличается более тонким профилем, окрашенного в нейтральные цвета корпуса: она занимает только два слота в системе и оснащена сдвоенным вентилятором.Графическая карта в версии MINI привлекает внимание своими сверхкомпактными размерами — длина платы составляет всего 211 мм, что делает ее одной из самых маленьких видеокарт на платформе GeForce GTX 1070 Ti и позволит установить ее в 99 % современных систем. Корпус устройства имеет нейтральную окраску, его подсветка выполнена на светодиодах белого свечения, при этом, благодаря эффективной системе охлаждения, которая включает в себя два вентилятора диаметром 90 и 100 мм, данная модель по своему уровню производительности не уступает полноразмерным графическим картами на базе GeForce GTX 1070 Ti.Впервые в серии графических карт ZOTAC GeForce GTX 1070 Ti пользователям будет доступна кнопка One Click OC, которая поддерживается последними версиями утилиты Firestorm. Теперь, чтобы повысить их производительность до уровня версии AMP, достаточно одного нажатия на кнопку.