Украина и США опустились в рейтинге свободы прессы

2 мая 2025, 13:45

Согласно данным рейтинга организации "Репортеры без границ" (RSF), Украина за последний год опустилась на одну позицию в рейтинге свободы прессы.

С 61-го места, которое страна занимала в прошлом году, Украина откатилась на 62-е из 180 возможных.

В США тоже наблюдается падение: с 55-го на 57-е место. Axios пишет, что таким образом свобода прессы в Штатах упала до исторического минимума.



Впрочем, рейтинг учитывает экономические трудности во многих странах, включая Украину и США, которые негативно повлияли на работу СМИ и, в итоге, на падение в рейтинге.



Свое падение продолжила россия, которая очутилась практически на дне рейтинга: с 162-го места она свалилась на 171-е.



В ТОП-5 стран входят Норвегия, Эстония, Нидерланды, Швеция и Финляндия.

