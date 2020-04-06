MSI представляет видеокарты серии GEFORCE GTX 1650 D6

6 апреля 2020, 14:45

MSI представляет новые модели на базе графического процессора NVIDIA GeForce GTX 1650. Их главной особенностью является применение видеопамяти GDDR6 вместо более медленной GDDR5.

Это отличие от предыдущих моделей на базе того же графического процессора подчеркивается обозначением «D6» в названиях. Отличаясь сбалансированными характеристиками по скорости, энергопотреблению и цене, чип GeForce GTX 1650 воплощает все инновации микроархитектуры Turing. Благодаря великолепным системам охлаждения новые видеокарты могут работать при повышенных частотах графического ядра и памяти, что обеспечивает увеличенную игровую производительность.

Наилучшими охлаждением и скоростью может похвастать модель GAMING, а модель VENTUS XS – это впечатляющий внешний вид и надежный кулер с двумя вентиляторами. Полноценную продуктовую линейку дополняют компактные модели AERO ITX и LP, делающие всю мощь микроархитектуры Turing доступной для владельцев маленьких компьютеров.



Видеокарта GeForce GTX 1650 D6 GAMING использует культовый кулер Twin Frozr седьмого поколения, заслуживший множество наград за свою эффективность на моделях серии RTX 20. В нем применена пара запатентованных вентиляторов TORX 3.0 с крыльчаткой, сочетающей в себе преимущества двух типов лопастей, при этом традиционные лопасти с обновленной формой фокусируют воздушный поток, создавая повышенное статическое давление при меньшем уровне шума. Оптимизированный радиатор также способствует снижению температуры и эффективной работе устройства. В дизайне новой модели серии GAMING черный цвет сочетается с серым цветом оружейного металла. На этом фоне ярко блистает белоснежная подсветка, которая настраивается и синхронизируется с подсветкой других компонентов через приложение MSI Dragon Center.



Выполненная в модных черно-серебристых цветах видеокарта GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS представляет собой уменьшенную версию обычных моделей серии VENTUS. В обновленной системе охлаждения применяются два вентилятора, значительно повышающие ее общую эффективность. Улучшенному отводу тепла также способствуют тепловые трубки, непосредственно контактирующие с графическим процессором.



Выполненная в компактном форм-факторе, видеокарта GeForce GTX 1650 D6 AERO ITX ничуть не уступает по производительности своим более крупным аналогам и поэтому станет идеальным выбором для миниатюрных игровых компьютеров и HTPC-решений. Для подобных систем тишина является немаловажным фактором, поэтому данная модель оснащена эффективным кулером, который состоит из одиночного высокопроизводительного вентилятора, установленного на компактный радиатор с тепловыми трубками. Все это покрыто стильным черно-белым кожухом с карбоновыми элементами.



Для тех, кто ищет самую компактную версию GeForce GTX 1650 D6, компания MSI предлагает низкопрофильную модель LP. Она оснащается эффективной системой охлаждения с двумя вентиляторами и поставляется с двумя монтажными планками разных размеров, позволяющими установить ее в мини-корпуса различных форм-факторов.



MSI Afterburner – это самая известная и широко используемая утилита для разгона видеокарты. Она предоставляет полный контроль над устройством и позволяет отслеживать все ключевые параметры системы в режиме реального времени. С ее помощью можно получить дополнительный прирост производительности – причем совершенно бесплатно!



MSI Dragon Center – это новое приложение, разрабатываемое с целью объединения всех утилит MSI для компьютеров и их компонентов, ноутбуков и периферийных устройств. В нем имеется геймерский режим, при активации которого осуществляется моментальная оптимизация под игры различных узлов системы, включая твердотельный накопитель, монитор, сетевой адаптер. В будущем приложение будет развиваться, вбирая в себя все больше полезных для геймеров функций.



Планируется, что новые видеокарты MSI GeForce GTX 1650 D6 поступят в продажу 3 апреля 2020 года.