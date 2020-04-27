GIGABYTE представляет графические платы семейства EAGLE

27 апреля 2020, 12:15

GIGABYTE анонсирует графическую плату семейства EAGLE – модель GeForce GTX 1650 D6 EAGLE OC 4G.

Графические платы серии EAGLE выгодно отличает не только превосходный дизайн, но и привлекательное соотношение цена/производительность, а также исключительно эффективная система охлаждения. Поверхность кожуха у модели GeForce GTX 1650 D6 EAGLE OC 4G выполнена из высококачественного матового пластика сине-серого цвета, в центре на прозрачной панели размещен флуоресцентный синий логотип EAGLE, который придает всему конструктиву изделия оригинальный внешний вид, характерный для продуктов Premium-класса. Кроме стильного экстерьера GeForce GTX 1650 D6 EAGLE OC 4G, в активе платы прошедшие строгий отбор и сертифицированные GIGABYTE разогнанные в заводских условиях графические процессоры NVIDIA, а также новейшая высокоскоростная видеопамять GDDR6, благодаря которой достигается прирост производительности в большинстве приложений, сам продукт при этом можно с уверенностью назвать наилучшим выбором для поклонников компьютерных игр, которые остановили свой выбор на ГП GeForce GTX 1650.

Система охлаждения модели GeForce GTX 1650 D6 EAGLE OC 4G WINDFORCE 2X в составе радиатора, композитной тепловой трубки из меди (соприкасается непосредственно с кристаллом ГП), и двух вращающихся в альтернативном направлении 90-мм вентиляторов с уникальным профилем крыльчатки, обеспечивает средствами фирменной функции 3D Active Fan своевременный и эффективный отвод тепла. Фирменная технология Alternate Spinning – это оригинальная разработка GIGABYTE, которая призвана минимизировать турбулентные завихрения между вентиляторами. Вращение двух соседних крыльчаток происходит в противоположном направлении, таким образом формируется однонаправленный вектор для потока воздуха между двумя вентиляторами, практически исключается негативный фактор турбулентности и создается необходимое для эффективного охлаждения давление воздушного потока. Кроме того, применяемые в составе изделия, сертифицированные GIGABYTE высоконадежные компоненты, а также полностью автоматизированный процесс производства, позволили повысить качественные характеристики нового продукта.Помимо указанной выше модели, компания GIGABYTE представила графические платы GeForce GTX 1650 D6 WINDFORCE OC 4G, GeForce GTX 1650 D6 OC 4G и низкопрофильную GeForce GTX 1650 D6 OC Low Profile 4G (все перечисленные изделия оснащены высокоскоростной памятью GDDR6), эксплуатационные характеристики которых способны удовлетворить требования самых взыскательных клиентов.