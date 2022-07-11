GIGABYTE представляет графические платы семейства NVIDIA GeForce GTX 1630

11 июля 2022, 13:15

GIGABYTE анонсирует видеоплаты на базе графического процессора GeForce GTX 1630 - модели GeForce GTX 1630 OC 4G и GeForce GTX 1630 OC Low Profile 4G.

Продукты на базе микроархитектуры Turing способны одновременно выполнять как целочисленные операции, так и операции с плавающей запятой, таким образом, их производительность значительно превышает быстродействие аналогичных изделий на базе микроархитектуры предыдущего поколения NVIDIA Pascal. Анонсированные модели оснащены разогнанными в заводских условиях графическим процессором (селективная выборка, сертифицированы GIGABYTE), а также фирменной системой охлаждения. Этот тандем позволит всем поклонникам компьютерных видеоигр в полной мере насладиться быстродействием и безупречным качеством визуальной составляющей современных игровых приложений.

В составе оригинальной системы охлаждения модели GIGABYTE GeForce GTX 1630 OC 4G применяется особый вентилятор с уникальным профилем лопастей крыльчатки. Реализованная схема обеспечивает эффективный отвод тепла и комфортный температурный режим, что самым благотворным образом сказывается на производительности графической платы. Благодаря особому конструктиву (длина видеокарты не превышает 170 мм) изделие не составит труда установить в любой малогабаритный корпус. Графическая плата GIGABYTE GeForce GTX 1630 OC Low Profile 4G также оснащена передовой системой охлаждения, разработанной инженерами GIGABYTE. Эту низкопрофильную плату половинной высоты легко установить даже в самый миниатюрный корпус. Модель располагает 4 выходами востребованных видеоинтерфейсов и предусматривает возможность подключения одновременно сразу нескольких дисплеев.Реализованный в моделях плат GIGABYTE GeForce GTX 1630-серии многофазный модуль питания обеспечивает балансировку нагрузки и надежную защиту от перегрева применительно к каждому МОП-транзистору, что обеспечивает безупречную работу силовых компонентов в условиях созданных комфортных условий. Сертифицированные в рамках фирменной концепции ULTRA DURABLE дроссели и конденсаторы позволяют графическим платам GIGABYTE демонстрировать превосходную производительность, значительно увеличивая ресурс работы ключевых компонентов изделия и системы в целом. Благодаря фирменным функциям NVIDIA, в частности инструментарий ANSEL, новинки GIGABYTE предлагают пользователям уникальную возможность приобрести неоценимый игровой опыт.