MSI представляет первые оригинальные версии видеокарт NVIDIA GeForce RTX

28 августа 2018, 13:45

Графические процессоры NVIDIA GeForce RTX совершают прорыв в области компьютерной графики, задавая новые стандарты производительности.

Основываясь на инновационной микроархитектуре NVIDIA Turing и платформе разработки приложений NVIDIA RTX, новые видеокарты позволяют использовать вместе трассировку лучей в режиме реального времени, функции искусственного интеллекта и программируемые шейдеры. Это не просто новый способ наслаждаться играми – это максимум того, что имеется в мире гейминга на данный момент.



Новые графические процессоры были представлены компанией NVIDIA на специальном двухдневном мероприятии GeForce Gaming Celebration, которое началось в развлекательном центре Palladium немецкого города Кельна в преддверии выставки Gamescom-2018.



"Микроархитектура Turing – это самая важная инновация компании NVIDIA в области компьютерной графики за более чем 10 лет, – заявил Джастин Уолкер, директор отдела GeForce для ПК в компании NVIDIA. – Это же стремление к инновациям мы ценим в наших партнерах, таких как MSI."



Компания MSI выпустит следующие серии видеокарт с новыми графическими процессорами NVIDIA Turing:

Роскошный новый дизайн и три вентилятора – видеокарты Gaming Trio и Duke наделены максимально мощной системой охлаждения, чего пользователи и привыкли ожидать от устройств MSI.



Особенностью серии Sea Hawk является гибридное воздушно-жидкостное охлаждение. Она стала популярной среди геймеров за возможность легкого применения необслуживаемой системы жидкостного охлаждения.



Свежий ветер в продуктовой линейке MSI: новая серия Ventus обладает минималистической конструкцией с двумя вентиляторами.



Завершает линейку новых продуктов серия Aero. В ней применена система охлаждения с радиальным вентилятором, который выбрасывает горячий воздух из компьютерного корпуса через вентиляционные отверстия в задней части видеокарты.



Новое поколение видеокарт MSI представлено в виде полноценной продуктовой линейки, в которой для каждого геймера найдется подходящая модель для выхода на новый уровень скорости.