Создатели TikTok начали разработку собственного аналога Clubhouse

12 марта 2021, 11:01

Издание Reuters со ссылкой на собственные источники рассказало, что компания ByteDance (разработчики TikTok) планирует создать собственный аналог Clubhouse. Так как проект находится в планах, его выход в свет не гарантирован.

Интерес к жанру бесед в Clubhouse появился у руководства ByteDance, включая генерального директора Чжана Йиминга (Zhang Yiming) во время разговоров про TikTok в одной из комнат сервиса, сообщает Reuters один из источников. Подробностей об особенностях планируемого сервиса пока что нет.



С момента блокировки Clubhouse на территории Китая в феврале, многие другие разработчики из Поднебесной стали создавать свои версии приложения. Даже Xiaomi на прошлой неделе обновила своё приложение Mi Talk, добавив вход по приглашениям и переориентировав его на профессионалов.



Другая компания из Пекина, Inke Ltd, которая известна в Китае своими платформами для онлайн-трансляций, тоже попыталась запустить аналогичное приложение Duihuaba, которое умудрилось набрать популярность. Это случилось благодаря притоку разных знаменитостей, модных критиков и венчурных капиталистов в сервис. Однако спустя месяц после запуска его работа была приостановлена, так как по заявлению Inke Ltd, софт нуждается в улучшениях.



В 2013 году в Китае было выпущено Lizhi, ориентированное на геймеров. Приложение, как и все остальные из Поднебесной, требует регистрации по реальному имени. По словам самого генерального директора Lizhi Марко Лая (Marco Lai), это является ключевым требованием местных госрегуляторов.



Так что аналог Clubhouse от ByteDance, как и все другие приложения, будет подчиняться местным правилам по обработке персональных данных. Дата выхода и другие подробности о разработке на данный момент неизвестны. Но почти наверняка можно сказать, что по крайней мере в первое время аналог Clubhouse от создателей TikTok будет ориентирован исключительно на Китай.

(С) 3dnews.