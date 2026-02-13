Кім Чен Ин готує малолітню доньку на роль наступника

13 февраля 2026, 8:15

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ін планує зробити своєю наступницею доньку Кім Чу Е. Дівчинка народилась у 2013 році.



За даними розвідки Південної Кореї (NIS), ознаки активнішої участі Чу Е у державних заходах, зокрема річниця заснування Корейської народної армії та візит до Кимсусанського палацу Сонця, свідчать про її вихід на стадію "призначення наступницею".