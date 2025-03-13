Кім Чен Ин побудував секретну ядерну базу на місці свого палацу

Секретну основу замаскували під поле для гольфу. Роботи було завершено приблизно у листопаді, і тепер комплекс можна використовувати для випробувань.
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