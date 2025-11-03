6,10,11,16,20,21 листопада– помірна магнітна буря (2-3 бала);
7,15 листопада передбачаються спалахи середньої сили (на 4 бали);
8,9 листопада потужні магнітні бурі (5-6 балів).
3 ноября 2025, 16:45
Магнітні бурі у листопаді: календар небезпечних дат
У листопаді 2025 року передбачається низка магнітних бур. Геомагнітні бурі можуть впливати на самопочуття, настрій та загальний стан здоров'я
6,10,11,16,20,21 листопада– помірна магнітна буря (2-3 бала);
6,10,11,16,20,21 листопада– помірна магнітна буря (2-3 бала);
Оцените новость: