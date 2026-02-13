НМТ-2026: кому обов’язково, а кому — ні

13 февраля 2026, 12:15

НМТ потрібно складати тим, хто вступає на бакалаврат до університетів.

Тест не обов’язковий, якщо:

• ви вступаєте до коледжу або профтеху (конкурс атестатів / співбесіда);

• плануєте навчання за кордоном (умови визначає конкретний виш);

• вступаєте на другу вищу освіту — складається фаховий іспит у ЗВО.



Замість НМТ можна пройти співбесіду, якщо вступник належить до пільгових категорій (особи з інвалідністю, сироти, ветерани, мешканці ТОТ тощо).

Дати НМТ-2026:

• основна сесія — 20 травня – 25 червня

• додаткова — 17 – 24 липня

• реєстрація — 5 березня – 2 квітня



