НМТ-2026: кому обов’язково, а кому — ні

НМТ потрібно складати тим, хто вступає на бакалаврат до університетів.
Тест не обов’язковий, якщо:
• ви вступаєте до коледжу або профтеху (конкурс атестатів / співбесіда);
• плануєте навчання за кордоном (умови визначає конкретний виш);
• вступаєте на другу вищу освіту — складається фаховий іспит у ЗВО.
Замість НМТ можна пройти співбесіду, якщо вступник належить до пільгових категорій (особи з інвалідністю, сироти, ветерани, мешканці ТОТ тощо).
Дати НМТ-2026:
• основна сесія — 20 травня – 25 червня
• додаткова — 17 – 24 липня
• реєстрація — 5 березня – 2 квітня