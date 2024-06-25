Міносвіти оновило правила вступу в аспірантуру у 2024 році

25 июня 2024, 10:45

З початку повномасштабного вторгнення значно збільшилася кількість охочих вступити в аспірантуру, яка дає право на відстрочку від мобілізації.

У 2024 році для складання ЄВІ зареєструвалися 246 189 людей, 79% з них — це чоловіки, серед яких майже половина (91 561) претендує на вступ до аспірантури, повідомив Міністр освіти Оксен Лісовий.

"Жага до знань — це чудово. Фіктивне навчання — ні. Тож змінюємо правила вступу на аспірантуру у 2024", — зазначив він.



Які зміни передбачені?

Вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають права на відстрочку.

Буде збільшено кількість бюджетних місць – з 3 200 до 7 000.

Переведення з інших форм навчання на денну форму буде недоступним.

ЄВІ залишається обов'язковим для всіх вступників в аспірантуру. Прохідний бал тесту загальної навчальної компетентності — 160.