РФ хоче від Google $20 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

11 ноября 2024, 13:15

$20 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 штрафу нарахувала Росія Google за відмову платити штрафи за блокування прокремлівських каналів на YouTube, — ЗМІ.



Зазначимо, що сума у $20 децильйонів у рази більша за розмір усієї світової економіки.