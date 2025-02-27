Україна знайшла спосіб протидії КАБам, — Forbes

27 февраля 2025, 10:45

За даними видання, основну перевагу росіян вдалося нівелювати через блокування сигналу від супутника, через що КАБи прилітають не в ціль, або взагалі падають.



Відтак русня залишилася без своєї головної переваги. Це звичайно, не повністю вирішує проблему, але значно послаблює росіян.