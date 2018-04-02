2 апреля 2018, 15:50

FLIR Systems и DJI представили камеру с тепловизором для беспилотников

Малоизвестные у нас компании FLIR Systems и DJI анонсировали совместную разработку – камеру Zenmuse XT2, ориентированную на использование в беспилотниках.

Ключевая отличительная черта грядущей новинки – наличие встроенного тепловизора, который дополнит традиционный сенсор.

Как сообщается, такая система обеспечит возможность использования стандартного видеоряда в формате 4К. В случае же необходимости операторы смогут переключиться на тепловизионные изображения или на работу в режиме «картинка в картинке».

Камера имеет всепогодное исполнение.

Дата анонса и ориентировочная цена пока умалчиваются. 


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