США до сих пор боятся, что Россия может применить "ядерку", — The Sunday Times

15 января 2024, 18:15

Именно это одна из причин, почему США постоянно отказываются предоставить Украине оружие дальнего радиуса действия.

Как отмечает издание, это относится не только к ракетным системам, которые позволили бы Украине нанести удар по военным базам в самой России, но и к ракетам, которые помогли бы Киеву разнести Крымский мост.По поводу передачи Украине ракет TAURUS: Германия утверждает, что необходимо ограничить дальность действия ракет, чтобы ВСУ не могли использовать их для нанесения ударов по РФ, поскольку Шольц также сильно боится эскалации со стороны России.