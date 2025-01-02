Причиной авиакатастрофы в Южной Корее могли быть не только птицы — эксперт

2 января 2025, 8:45

Австралийский эксперт в области авиации, профессор Рон Барч усомнился, что столкновение с птицами было единственной причиной авиакатастрофы в Южной Корее.

"...я считаю маловероятным, что одного лишь столкновения с птицами было бы достаточно, чтобы сбить самолет или привести к отказу шасси", — цитирует Барча 9News."Так что вполне возможно, и это только предположение, что на борту самолета могло быть что-то более зловещее, что могло стать причиной", — высказал мнение эксперт. Барч отметил, что Boeing 737-800 был "рабочей лошадкой и очень надежным и безопасным самолетом". Модель в Австралии широко используют авиакомпании Qantas и Virgin.Барч отметил, что при попытке приземления борт не выпустил шасси. Это может означать, что с бортом связана более серьезная проблема. Многие вопросы о причинах крушения остались без ответа, добавил профессор.