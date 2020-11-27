British Airways возобновит сообщение Хитроу-Дакка

27 ноября 2020, 12:15

British Airways собирается вернуться в Дакку почти через 11 лет.

Министерство гражданской авиации Бангладеш дало понять, что готово одобрить полеты, открыв дорогу новому рейсу Хитроу-Дакка. Так почему же British Airways в этом году возвращается в Дакку?

British Airways совершила свой последний рейс из Дакки в Лондон 29 марта 2009 г., решив уйти с рынка из-за низкой прибыльности. По сообщению The Daily Star , British Airways сообщила правительству, что, хотя в 2009 году этот маршрут был нежизнеспособным, рост спроса на поездки в Великобританию и стыковочный трафик с Северной Америкой сделал этот маршрут прибыльным. Спрос на авиаперевозки для экспорта из Бангладеш также подтолкнул авиакомпанию к решению вернуться на рынок.

У авиакомпании есть преимущество при выходе на рынок, поскольку прямых рейсов в Лондон из Бангладеш мало. Единственная авиакомпания, выполняющая в настоящее время этот маршрут, - Biman Bangladesh , выполняющая несколько еженедельных рейсов из Дакки в Хитроу. Однако на обратном этапе служба Biman останавливается в Силхете, что добавляет время к общему пути.

В сообщении UK Aviation News говорится, что полет будет осуществляться на самолете British Airways 787-8. Более подробная информация о частоте и расписании будет опубликована после официального утверждения полетов правительством Бангладеш.