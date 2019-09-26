Мировой трафик авиаперевозок будет возрастать ежегодно на 4,3%, считают в Airbus

26 сентября 2019, 10:45

В следующие 20 лет для обеспечения роста авиаперевозок необходимо произвести более 39 тысяч самолетов.

Об этом говорится в прогнозе европейского авиакосмического концерна Airbus SA. Мировой пассажирский и транспортный флот увеличится к 2038 году более чем в два раза: с около 23 тысяч самолетов до почти 48 тысяч. Трафик перевозок будет возрастать ежегодно на 4,3%. Это потребует дополнительно 550 тысяч пилотов и 640 тысяч человек технического персонала.Таким образом, утверждают в Airbus, к 2038 году в мире будет насчитываться 47 тысяч 680 самолетов. Это количество может быть обеспечено при производстве 39,2 тысяч новых авиалайнеров – учитывая то, что к тому времени будут функционировать 8470 ныне имеющихся машин. В Airbus считают, что наиболее перспективными среди производимых ее авиалайнеров являются поколения семейств самолетов А220, А320nео, А330nео и А350. Напомним Airbus более чем в два раза опередил Boeing по заказам на авиасалоне в Ле-Бурже – 595 самолетов против 234. Самым популярным самолетом на авиашоу стал новый сверхдальний узко фюзеляжный лайнер A321XLR.