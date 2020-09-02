В 2020 году FAA регистрирует 1,7 миллиона дронов

2 сентября 2020, 10:45

Airbus и Boeing подписали совместный документ по модернизации управления воздушным движением.

Airbus сотрудничал с Boeing, чтобы написать отчет, предупреждающий, что технология управления воздушным движением должна быть значительно модернизирована для управления бесчисленным количеством новых небольших самолетов, которые будут занимать воздушное пространство будущего. В документе, который будет выпущен в ближайшие недели, будет описано, как быстро растущее число дронов и возможные в будущем небольшие воздушные такси потребуют новых систем управления и контроля, говорит Марк Кузин, исполнительный директор инновационного подразделения Airbus Acubed в Кремниевой долине.

Boeing не сразу ответил на просьбу прокомментировать свою роль в этих усилиях. Компании пишут отчет, чтобы "раскрыть" проблему, с целью стимулировать действия регулирующих органов, таких как Федеральное управление гражданской авиации. В отчете будет описано, "в каком направлении следует двигаться управлению воздушным движением в ближайшие годы, чтобы справиться со значительно возрастающей сложностью управления воздушным движением, которая возникнет с интеграцией новых транспортных средств.