Беспилотник который похож на истребитель

4 марта 2019, 9:45

Этот БПЛА способен пролететь более 3,7 тысяч километров.

встралийское подразделение американской компании Boeing разработало новейший беспилотный аппарат Boeing Airpower Teaming System с искусственным интеллектом, который называют "первым беспилотным самолетом". По своим характеристикам аппарат похож на истребитель.

Его длина составляет 11,7 метров и он способен пролететь более 2 тысяч морских миль (более 3,7 тыс. км). Он несет на борту комплекс сенсоров и может использоваться для разведки, наблюдения или радиоэлектронной борьбы. Искусственный интеллект позволяет аппарату действовать независимо, или в качестве поддержки пилотируемых самолетов, сохраняя с ними безопасную дистанцию. Первый полет аппарата намечен на 2020 год.