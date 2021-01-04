Microsoft разрабатывает облачный сервис виртуальных рабочих столов на базе Azure

По сообщениям сетевых источников, корпорация Microsoft разрабатывает Cloud PC — новый облачный сервис, который позволит пользователям получать доступ к виртуальным рабочим столам с Windows 10 и настольным приложениям с разных устройств.
Предполагается, что новый облачный сервис Microsoft будет официально запущен во втором квартале этого года.
Источник говорит о том, что сервис Cloud PC построен на основе облачного решения «Виртуальный рабочий стол Windows», а его назначение заключается в переопределении понятия «современное рабочее место». Пользователи сервиса получат возможность подключения к виртуальным рабочим столам из любого места, аналогично тому, как это происходит при использовании облачного хранилища OneDrive. Виртуальные рабочие столы будут располагаться на серверах облачного сервиса Azure, а подключиться к ним можно с помощью приложения Microsoft Remote Desktop для платформ Windows, Android и iOS.
Согласно обновлённой документации поддержки, сервис Cloud PC будет использовать технологию Microsoft Graph, которая представляет собой инструмент для совместной работы в режиме реального времени и интеграции с облачным сервисом Azure. В новой версии Microsoft Graph появились API-интерфейсы для Cloud PC, что также указывает на то, что приближается время публичного запуска сервиса.
Предполагается, что Cloud PC позволит пользователям транслировать Win32-приложения на свои компьютеры с Windows 10X. Это имеет смысл, поскольку модульная операционная система Windows 10X представляет собой облегчённую версию стандартной Windows 10 с поддержкой приложений из магазина Microsoft Store.
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