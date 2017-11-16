Lenovo ThinkAgile SX для Microsoft Azure Stack получат поддержку Intel Xeon

16 ноября 2017, 11:15

Компания Lenovo объявляет о запланированной на конец 2017 года реализации поддержки процессоров Intel Xeon Scalable в ThinkAgile SX для Microsoft Azure Stack.

Новые Intel Xeon не только обеспечат прирост производительности решения, но и увеличат плотность размещения виртуальных машин. Решение ThinkAgile SX для Microsoft Azure Stack построено на инфраструктуре ThinkSystem, отлично зарекомендовавшей себя в отрасли. Платформы ThinkSystem от Lenovo являются самыми надежными, они занимают первое место по показателям удовлетворенности заказчиков2. Кроме того, эти платформы установили рекорды в более чем 88 тестах производительности.

Цифровая трансформация центров обработки данных (ЦОД) постоянно ставит перед компаниями новые вызовы. В своей работе многие руководители и администраторы ЦОД сталкиваются с ограничениями в масштабируемости, производительности и принципиальных возможностях используемых сред. Сотрудники компаний заняты лишь обработкой инцидентов и не могут стратегически планировать время и ресурсы, чтобы поддерживать открывающиеся возможности и инициативы по трансформации бизнеса. Поэтому важнейшим условием для дальнейшего успешного развития компании стало быстрое и простое развертывание новых сервисов и приложений.

Lenovo стала первым OEM-производителем (original equipment manufacturer, оригинальный производитель оборудования), продемонстрировавшим Microsoft Azure Stack во время конференции Microsoft Ignite в 2016 году. В июне этого года Lenovo официально анонсировала решение ThinkAgile SX для Microsoft Azure, которое сокращает сроки ввода в эксплуатацию благодаря использованию готового, предварительно интегрированного программно-аппаратного комплекса для построения гибридной облачной среды, расширяющей возможности общедоступных облачных сервисов Azure за счет использования локальной инфраструктуры. В этом году Lenovo также стала первым OEM-производителем, который развернул рабочие решения Azure Stack и получил положительные отзывы от клиентов, например, от ITPS и Acuutech. Клиенты оценили высокую производительность, безопасность и гибкость этих решений.

Теперь Lenovo анонсирует следующий ожидаемый шаг: в конце этого года в ThinkAgile SX для Microsoft Azure Stack будет реализована поддержка процессоров Intel Xeon Scalable, использующих новейшие технологии Intel.

Также программно-аппаратный комплекс Lenovo ThinkAgile SX на текущий момент является первым и единственным решением в программе Intel Select для Microsoft Azure Stack, которое будет доступно к заказу в начале следующего года. В рамках программы Intel Select решения проходят дополнительную настройку и оптимизацию. Это позволяет упростить внедрение и гарантировать, что решение было протестировано до развертывания на площадке у заказчика.

Поддержка Lenovo ThinkAgile SX для Microsoft Azure Stack осуществляется в рамках программы Lenovo ThinkAgile Advantage ‒ уникальной службы поддержки, которая помогает клиентам ThinkAgile выполнять развертывание, настройку и обучение и значительно сокращать сроки ввода в эксплуатацию: от нескольких недель до часов. Кроме того, клиенты могут связываться напрямую со специалистами поддержки ThinkAgile, чтобы быстрее решать проблемы, связанные с аппаратным и программным обеспечением. Эксперты и технические специалисты Lenovo являются единой точкой контакта для клиентов на протяжении всего процесса поддержки.