Intel может подрасти на массовом выпуске 3-го поколения 10-нм процессоров

13 января 2021, 11:45

Intel Corp. заявил в понедельник, что третье поколение 10-нм серверных процессоров Xeon Scalable под кодовым названием Ice Lake будут уже в первом квартале массово доступны потребителю.Производство 10-нм процессоров от Intel запаздывает более чем на три года. Компания уступает конкурентам, в том числе Advanced Micro Devices борьбу за долю рынка.Акции Intel по итогам торгов в понедельник, 12 января, упали на 0,2% до $51,54, но выглядели лучше рынка, поскольку индекс Nasdaq Comp просел на 1,25%, а индекс Nasdaq 100 на 1,55%.

Однако на постмаркете после закрытия регулярных торгов в понедельник бумага подскакивала выше $52,20 в качестве реакции на новость.

Корпорация Intel больше всего денег зарабатывает на дата-центрах Процессоры Xeon являются сердцем гигантских серверных ферм, которыми распоряжаются облачные провайдеры, например, Amazon.com и Google. Эти компании в числе ключевых покупателей полупроводников. Однако они стали производить собственные элементы для центров обработки данных и зачастую обращаются за компонентами к Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), которая опережает Intel в производственных технологиях.Руководство Intel обещало более регулярное обновление дорожной карты для Xeon-продуктов. Компания в понедельник заявила, что новые процессоры будут иметь повышенную безопасность, в них будет больше вычислительных ядер, и они будут лучше приспособлены под нагрузки для обработки процессов искусственного интеллекта.Напомним, в сентябре мы открывали инвестиционную идею по акциям Intel c ценой входа $50 и целевым уровнем $57,50, который почти был реализован в октябре, когда котировки сформировали максимум $56,23, но затем отскочили вниз.Мы базировали нашу оценку стоимости акций на основе форвардного мультипликатора P/E. С учетом ожидаемых среднегодовых темпов роста EPS в 9% на горизонте 5 лет, справедливый форвардный мультипликатор P/E составлял 12,0x против на тот момент текущего значения 10,3x.Продажи серверных процессоров будут основным драйвером роста Intel в ближайшем будущем, что позволит компании масштабировать свои преимущества в облачных вычислениях, технологиях 5G и интернете вещей. Данный фактор позволит компании косвенно наверстать упущенные ранее возможности на растущем рынке процессоров для мобильных устройств.