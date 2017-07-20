Lenovo представила в Украине серверные решения ThinkSystem и ThinkAgile

20 июля 2017, 12:05

В рамках мировой премьеры новых корпоративных решений ThinkSystem на платформе Intel и ThinkAgile компания Lenovo представила на украинском рынке новую широкую линейку продуктов и решений для ЦОД.

Они позволят использовать весь потенциал "революции интеллектуальных технологий" и заложить прочную основу для поддержки технологий, трансформирующих сегодняшний мир, таких, как аналитика данных, высокопроизводительные вычисления, гибридное облако, искусственный интеллект и машинное обучение. Компания Lenovo, занимающая первое место в мире в рейтингах удовлетворенности заказчиков и надежности серверного оборудования на архитектуре x86, представила широкий портфель продуктов и решений для ЦОД, в числе которых – серверы, системы хранения данных, сетевые устройства, программное обеспечение и сервисы для ЦОД, а также новые торговые марки ‒ ThinkSystem и ThinkAgile.

Компания Lenovo также объявила о достижении 42 новых мировых рекордов серверами ThinkSystem на базе новейших процессоров Intel Xeon Scalable3. Портфолио линейки ThinkSystem создано таким образом, чтобы помочь заказчикам упростить их проекты и справиться с самыми сложными вызовами.

Новые решения ThinkSystem задают "золотой стандарт" для отрасли под единым брендом, в который входят серверы, системы хранения данных и сетевые устройства. Портфолио ThinkSystem с легкостью адаптируется к нуждам заказчика, в зависимости от его потребностей, уменьшая сложность и стоимость проектов. Серверные решения Lenovo включают в себя 14 серверов в стоечном и башенном форм-факторах, платформы для критически важных вычислений, с плотным размещением, в виде blade-платформ, а также новые гиперконвергентные системы. Новое портфолио призвано предоставить возможность клиентам решать задачи их бизнеса, предоставляя возможность оптимизировать ИТ-инфраструктуру. В конечном счете это приводит к повышению качества выполнения операций центрами обработки данных, что напрямую связано с ростом бизнеса. Кроме того, клиентам не нужно выбирать между различными технологиями, опасаясь замены поставщика или отсутствия возможности масштабирования по мере изменения рабочих нагрузок.

Lenovo спроектировала портфель ThinkSystem на платформе Intel для работы с ранее сделанными инвестициями без необходимости полностью менять инфраструктуру, используемую в центре обработки данных.

Новая серверная платформа Intel Xeon Scalable является крупнейшей инновацией Intel для центров обработки данных за десятилетие. Процессоры Intel Xeon Scalable обладают новой микроархитектурой ядра, новыми встроенными разъемами и контроллерами памяти, благодаря чему новая платформа отлично сочетает в себе производительность, надежность, безопасность и управляемость, что необходимо центров обработки данных и сетевой инфраструктуры. Широкий спектр инновационных решений, воплощенных в новых процессорах и платформе, включает технологию Intel AVX-512, архитектуру Intel Mesh, Intel QuickAssist, Intel Optane SSD, Intel Omni-Path Fabric и др., обеспечивает до 4,2 раза больше виртуальных машин4 по сравнению с системой четырехлетней давности, улучшая совокупную стоимость владения на 65%.5

Lenovo добавила семь новых серверов ThinkSystem, позволяющих работать с облачными вычислениями, большими данными, аналитикой и базами данных, а также представляет два новых решения Intel Select. Эти корпоративные решения призваны повысить отдачу инвестиций для бизнеса клиентов, за счет производительности и надежности серверов Lenovo, в сочетании с программным обеспечением от ведущих производителей.

ThinkSystem становится №1 в 42 тестах производительности

В дополнение к уменьшению сложности и оптимизации операций, сегодня клиенты ожидают большой отдачи от своих инвестиций и надежности от своего технологического партнера, который должен обеспечить высокую производительность и доступность, необходимые для выполнения сложных и изменяющихся рабочих нагрузок, таких как Microsoft SQL Server. Новые серверы ThinkSystem от Lenovo поставили 42 мировых рекорда, а компания Lenovo неоднократно была признана поставщиком №1 по удовлетворенности заказчиков и надежности на рынке серверных решений архитектуры x86.

В тесте TPC-E используется база данных для моделирования работы брокерской фирмы с клиентами, которые создают транзакции, связанные с торговлей, счетами и исследованиями рынка. Lenovo первой преодолела барьер 100 долл. США/ на транзакцию в секунду в E-тесте (tpsE) пакета TPC-E, с результатом $93,48 USD/tpsE6, что на 16% ниже предыдущего минимума в $111,65 USD/tpsE7. В дополнение к этому наименьшему показателю $USD/tpsE, Lenovo также достигла наивысшей производительности TPC-E для 2-процессорной системы с результаом 6 598,36 tpsE6. Этот показатель говорит о том, как клиенты могут снизить свои общие затраты, при этом добиваясь производительности, необходимой для обработки взаиморасчетов с клиентами.

В дополнение к TPC-E WR на SR650, Lenovo также достигла мирового рекорда TPC-H на SR950. Тест TPC Benchmark H (TPC-H) является эталоном поддержки принятия решений. Данный тест иллюстрирует системы поддержки принятия решений, которые анализируют большие объемы данных, выполняют запросы с высокой степенью сложности и дают ответы на критически важные деловые вопросы. Lenovo опубликовала лучший результат по производительности в некластеризованном тесте TPC-H 10 000 ГБ. Сервер ThinkSystem SR950 добился результата: 1 336 109,6 QphH @10 000 ГБ (запросы в час H) - 0,92 долл. США/QphH @10 000 ГБ8.

Высокие результаты были получены и в 26 тестах STAC-M3 на серверах ThinkSystem SR950 и ThinkSystem SR650. Тесты STAC-M3 измеряют сложную рабочую нагрузку при анализе временных рядов. ThinkSystem SR950 установил мировые рекорды в 9 из 15 основных и двух дополнительных тестах STAC-M3 в тесте Shasta с большим объемом памяти. Один из достигнутых результатов был в 2 раза выше, достигнутого ранее в STAC-M3 Shasta-benchmark9.

Решение ThinkSystem SR650 также установило мировые рекорды в 15 из 17 тестов на измерение среднего времени отклика при запуске набора тестов STAC-M3 Antuco по сравнению с предыдущими опубликованными результатами для связанных однопроцессорных серверов, работающих под управлением Kx Systems kdb + database13. Отчеты STAC-M3 для SR950 и SR650 являются общедоступными. Lenovo ThinkSystem SR650 установил новый мировой рекорд производительности однопроцессорного сервера в тесте SPECmpiM_base2007 из набора MPI M2007 в тестовом пакете SPEC MPI 2007 Benchmark10.

Кроме того, решения Lenovo установили мировые рекорды в тесте SPECvirt_sc201311 на 2-процессорных серверах и SPECjbb201512 на 1, 2, 4 и 8-процессорных серверах. Эти результаты демонстрируют стремление Lenovo обеспечить производительность, которую наши клиенты ожидают от своих инвестиций в сервер, в дополнение к гибкости и высокой надежности.

ThinkAgile: готовность к потребностям завтрашнего дня

ThinkAgile – это совершенно новая линейка программно-определяемых решений, построенных на базе платформ Lenovo ThinkSystem и способных подстраиваться под меняющиеся потребности предприятия, снижая при этом затраты и упрощая инфраструктуру, по сравнению с традиционными решениями. Продукты ThinkSystem и ThinkAgile прекрасно сочетаются друг с другом, что позволяет создать основу для дата-центра будущего

Lenovo присоединяется к программе Intel Select

Lenovo также объявила о своем участии в программе Intel Select. Эта программа представляет собой новый набор фирменных решений Intel, работающих на процессорах Intel® Xeon® Skylake-SP и предназначенных для современных вычислительных центров. Эти решения гарантируют клиентам, что они получают соответствующее стандартам отрасли решение, что упрощает развертывания и оптимизации инфраструктуры центров обработки данных для выполнения специфичных рабочих нагрузок. Решения Lenovo Validated Design для VMWare vSAN и Lenovo Database Validated Designs для High Perfomance OLTP Microsoft SQL Server будут доступны с октября 2017 года.

"Портфолио серверов Lenovo ThinkSystem установило 42 новых мировых рекорда. И эти результаты являются отличным свидетельством новаторства и отличного технологического дизайна серверов Lenovo ThinkSystem, ‒ комментируетОлег Гокунь, руководитель департамента Data Center Group, Lenovo. ‒ Большое количество и разнообразие эталонных тестов демонстрируют приверженность Lenovo инновациям и повышают ценность бизнеса для наших клиентов, позволяя им запускать самые сложные рабочие нагрузки и приложения. Новое портфолио ThinkSystem дает возможность выбора решения, отвечающего потребностям компании в данный момент, и его простого масштабирования в будущем, и мы видим насколько это важно для наших заказчиков по всему миру и в Украине. Мы верим, что новые решения ThinkSystem на платформе Intel и ThinkAgile помогут украинским предприятиям и организациям перейти на новый уровень эффективности".

Новая линейка решений ThinkSystem и ThinkAgile поступит в продажу летом 2017 года.