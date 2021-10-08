Lenovo представляет инновации в сфере отказоустойчивых периферийных вычислений

8 октября 2021, 13:45

Компания Lenovo и подразделение ISG (Infrastructure Solutions Group) впервые на рынке представляют программное решение VMware для периферии, работающее на базе отказоустойчивых серверов ThinkSystem SE350.

Новое решение будет поставляться непосредственно на периферийные устройства клиентов с помощью программного решения VMware, предварительно загруженного на два сервера ThinkSystem SE350 с повышенной безопасностью и надежностью. Кроме того, компания Lenovo также объявила об усовершенствовании программного решения Lenovo Open Cloud Automation, для автоматизации планирования, внедрения и постоянного управления облачными развертываниями ЦОДа на всех пограничных локациях. Теперь организации могут контролировать облачные и периферийные решения для ЦОД, используя одно и то же программное обеспечение.

Гибридный формат работы — это новая реальность, благодаря которой потребность в системах “от периферии до облака” (edge-to-cloud) постоянно растет. Lenovo работает над созданием более интеллектуальных инфраструктурных решений, чтобы пользователи могли эффективно работать в гибридном формате. «Для повышения целостности работы бизнеса, улучшения приложений и пользовательского опыта, гибридные модели развертываются как в облаке, так и на периферии. Новое решение поддерживает этот формат, — сказал вице-президент и генеральный директор по периферийным вычислениям и взаимодействию с поставщиками услуг связи компании Lenovo ISG Чарльз Ферланд (Charles Ferland). — Технология позволяет использовать в два раза меньше серверов чем обычно и, благодаря встроенным сетевым возможностям ThinkSystem SE350, позволяет убрать другие сетевые элементы на периферийных объектах».



Компания Lenovo представляет первое на рынке решение для периферийных систем — программное обеспечение VMware и анонсированные дополнения, работающие на базе сервера Lenovo ThinkSystem SE350. Это решение упростит работу сети благодаря встроенной коммутации и беспроводной связи, устраняя необходимость во внешних сетевых устройствах на периферийных системах, обеспечивая плавную и бесперебойную работу. Теперь пользователи VMware смогут пользоваться той же средой, которую они хотят иметь в своем центре обработки данных, работая со своими периферийными системами.

«Мы воодушевлены сотрудничеством с Lenovo, поскольку клиенты переносят свои инновации из дата-центров в общедоступное облако на периферию», — говорит Мунейб Минхазуддин (Muneyb Minhazuddin), вице-президент по периферийным вычислениям в компании VMware.

Это новое решение идеально подходит для удаленных систем, которым необходимо иметь возможность обрабатывать данные ближе к их источнику и пользователям. Например, в розничных магазинах на полках с товаром для анализа спроса, на производственных площадках и в школах. Благодаря повышенной износоустойчивости ThinkSystem SE350, это решение способно выдерживать экстремальные температуры и сильные удары. Кроме того, жесткие диски с шифрованием, а также датчики движения и вскрытия помогут обеспечить безопасность данных и устройства.



Для развертывания удаленных периферийных систем требуется набор инструментов управления, который позволит организациям автоматизировать задачи, не задействуя специализированный персонал. Lenovo усовершенствовала программное решение Lenovo Open Cloud Automation, включив поддержку периферийных систем, что позволит клиентам быстрее окупить решение, за счет передовых возможностей управления. Этот единый интерфейс автоматизирует планирование, развертывание и текущее управление жизненным циклом физической и виртуальной инфраструктуры, необходимой для размещения облачных приложений в дата-центре и на тысячах периферийных площадок.

Платформа Lenovo Open Cloud Automation помогла таким клиентам как T-Systems отладить свои устаревшие системы и шагать в ногу со временем. T-Systems необходимо было сэкономить средства и модернизировать свою инфраструктуру с помощью открытой автоматизированной платформы, которая могла бы обрабатывать данные клиентов как на месте, так и удаленно. «Стандартные сценарии использования теперь на 100% автоматизированы с помощью LOC-A, — сказал Томас Румпф (Thomas Rumpf), технический директор Private Cloud в компании T-Systems. — Тем не менее, мы по-прежнему можем настроить сервисы с помощью высокоавтоматизированных алгоритмов, что позволит добиться экономии средств от 30% до 40% для наших клиентов».