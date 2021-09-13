Lenovo представила ThinkEdge SE70 – мощную и гибкую систему для вычислений

13 сентября 2021, 16:15

В рамках мероприятия Tech World компания Lenovo представила ThinkEdge SE70 — мощную и гибкую систему для периферийных вычислений с использованием искусственного интеллекта для предприятий.

ThinkEdge SE70 разработана для удовлетворения растущих потребностей компаний в интеллектуальной трансформации разных сфер бизнеса — логистики, транспорта, “умных” городов, розничной торговли, здравоохранения и производства. Новое передовое решение от Lenovo создано в сотрудничестве с Amazon Web Services (AWS) с использованием системы AWS Panorama и работает на базе платформы NVIDIA Jetson Xavier NX.

Приложений на основе периферийного ИИ — множество. Эта индустрия активно развивается по мере того, как предприятия совершенствуют свою операционную деятельность и услуги с помощью эффективных методов анализа и автоматизации. Международная исследовательская и консалтинговая компания IDC предсказывает, что к 2023 году 70% развернутых решений в сегменте интернет вещей (IoT) будут включать в себя приложения на базе ИИ для автономного принятия решений или принятия решений с использованием передовых технологий, поддерживая оперативные и стратегические планы компаний по всему миру.

Компьютерное зрение (Computer vision) — одно из наиболее быстро развивающихся направлений приложений на базе искусственного интеллекта (ИИ), обеспечивающих безопасность, контроль качества производства и лучший розничный опыт. По результатам недавнего опроса IDG 96% респондентов считают, что компьютерное зрение поможет увеличить доход, в то время как 97% убеждены, что технология сэкономит время и деньги бизнеса.

Lenovo ThinkEdge SE70 создана, чтобы раскрыть все возможности приложений с компьютерным зрением для предприятия. Система оснащена программным обеспечением AWS Panorama Device SDK. Оно позволяет клиентам трансформировать бытовые IP-камеры в “умные” камеры, которые запускают CV-приложения для граничных вычислений. AWS Panorama позволяет автоматизировать задачи, которые традиционно требовали контроля человека для мониторинга потенциальных проблем. Например, AWS Panorama помогает отслеживать активы для оптимизации работы на предприятии или мониторить уровень спроса на товары в магазине – это возможно даже в условиях ограниченного доступа к Интернету.

Новая ИИ-система для периферийных вычислений ThinkEdge SE70 работает на базе NVIDIA Jetson Xavier NX. Высокопроизводительная, компактная, энергоэффективная система оснащена модулем облачного управления для большей безопасности, простоты обучения и применения различных моделей ИИ, а также моделей машинного обучения периферийных вычислений. ThinkEdge SE70 выполняет до 21 триллиона операций в секунду (TOPS) в задачах ускоренных вычислений, параллельно запускает современные нейронные сети и обрабатывает данные от нескольких датчиков с высоким разрешением. Модуль Jetson Xavier NX работает на базе NVIDIA CUDA-X – комплексный набор программного обеспечения для ИИ с точно оптимизированными библиотеками для конкретных задач, что уменьшает сложности и ускоряет выход на рынок.

Крепкая конструкция Lenovo ThinkEdge SE70 в сочетании с вычислительной мощностью и гибкой конфигурацией — критически важный элемент в инфраструктуре смарт-сетей. Это позволяет принимать решения в режиме реального времени в новых гибридных бизнес-моделях с расширенной автоматизацией.

"Приложения на базе ИИ для периферийных вычислений имеют огромный потенциал в интеллектуальной трансформации бизнеса. Например, компьютерное зрение поможет отследить логистические операции или автоматизировать производственные процессы, – сказал Джон Першке (Jon Pershke), вице-президент компании Lenovo по стратегии и развитию бизнеса, Intelligent Device Group. — Мы расширяем портфолио ThinkEdge, чтобы добавить более мощные, производительные и гибкие решения для клиентов, которые строят периферийные сети нового поколения".

"Мы рады работать с Lenovo и NVIDIA — лидерами рынка передовых технологий, — отметил Анкур Мехротра (Ankur Mehrotra), директор AWS AI. — Этот новый продукт сочетает в себе высокую производительность графического процессора от NVIDIA, опыт работы с аппаратными технологиями Lenovo и масштабируемое компьютерное зрение от AWS. Lenovo ThinkEdge SE70 — конкурентная система, которую клиенты могут использовать для решения специфических бизнес-задач”.

Технические характеристики:

ThinkEdge SE70 оснащен самой производительной и надежной ИИ-системой, собранной в гибкой платформе периферийных вычислений.