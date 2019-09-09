Lenovo представляет новые устройства на IFA: интеллектуальные технологии для все

9 сентября 2019, 12:15

Компания Lenovo на конференции Tech Life в рамках выставки IFA в Берлине представила целую линейку новых компьютеров YOGA.

Премиум ПК Lenovo YOGA известны высокой производительностью и уникальными мультимедийными характеристиками, которые оценены пользователями по всему миру. Когда лидер в сегменте ПК сотрудничает с лучшими партнёрами в индустрии, получаются продукты, оснащенные инновационными решениями.

Сегодня компания Lenovo в сотрудничестве с Intel представляет концептуально новые ноутбуки, совместимые с платформой Project Athena. Новые Lenovo YOGA — представители нового класса устройств: самых тонких, легких и интуитивно понятных ноутбуков с поддержкой искусственного интеллекта, работающего на базе новейших процессоров Intel под управлением операционной системы Windows 10.

Новые модели YOGA C940, YOGA С740 и YOGA S740 доступны в вариантах как 14, так и 15 дюймов (т.е. шесть моделей), а обновлённая YOGA S940 получила новое поколение процессоров и тачскрин (опционально).

На обновлённых устройствах YOGA теперь доступны эксклюзивные интеллектуальные характеристики, которые являются частью программного обеспечения Lenovo Smart Assistant. Такие решения как Super Resolution (которые улучшают качество видео с 720p до Full HD (1920х1080 пикселей) 1080p в Windows Media Player2) и Q-Control (эта функция названа в честь клавиши на устройстве), которая активирует интеллектуальный режим охлаждения, управляющий энергопотреблением и кулерами в зависимости от тех задач, которые выполняются на ноутбуке, позволяют получить до 20% больше времени работы от батареи. Кроме того, ноутбуки оснащены режимом Modern Standby, который позволяет ноутбукам YOGA выполнять фоновые задачи в спящем режиме (например, получать электронную почту), а также мгновенно выходить из него.

Новые Lenovo YOGA получили поддержку голосового помощника Amazon — Alexa3. Чтобы улучшить способы получения информации, компания Lenovo представляет 3 новых функции, которые получит голосовой помощник Alexa на PC:

• Поддержка «режима заблокированного экрана»: говорить с Alexa можно даже тогда, когда закрыта крышка ноутбука — Alexa ответит мгновенно. При этом, когда используется голосовой помощник со включенным дисплеем, в нижней части ноутбука появляются всплывающие уведомления.

• Обновленные визуальные элементы умного дома. В некоторых устройствах серии YOGA3 появились знакомые визуальные элементы, которые все привыкли видеть, управляя элементами умного дома с помощью голосового помощника Alexa при использовании мобильного приложения.

• Мультиязыковая поддержка. Alexa может распознавать команды на разных языках, для этого не нужно менять соответствующие настройки в приложении, в частности поддерживается немецкий и английский язык.14-дюймовый Lenovo YOGA C940 — ноутбук форм-фактора 2-в-1, который отличается высокой производительностью и привлекательным дизайном благодаря металлическому корпусу, изготовленному из алюминия по технологии CNC. Новинка поддерживает такие решения как шторка камеры TrueBlock Privacy, поддержка биометрической аутентификации с помощью Windows Hello и сканера отпечатков пальцев, а также цифровое перо, которое вставляется в специальный разъем в ноутбуке, где осуществляется его зарядка. Режим Q-Control1 отвечает за интеллектуальное использование кулеров в зависимости от задач пользователя нажатием Function-Q для активации. Lenovo YOGA C940 способен проработать в режиме просмотра видео до 17,5 часов при разрешении экрана Full HD, и до 10,5 часов с разрешением экрана 4К5.

Когда крышка ноутбука открыта, голосовой помощник Alexa мгновенно ответит на ваш запрос, даже если экран устройства заблокирован. Новейший процессор Intel Core i7 10 поколения динамически повышает разрешение в режиме Super Resolution2 в Windows Media Player для получения более качественного изображения на 4К дисплее с поддержкой HDR. Флагманское устройство поддерживает невероятно быстрый Wi-Fi 66 и технологию Dolby Vision®8, а также оснащено обновленным вращающимся саундбаром c четырьмя динамиками, получившим поддержку Dolby Atmos. Продуманный выступ камеры облегчает открытие 14-дюймовой отполированной алюминиевой крышки YOGA C940, доступной в цвете Iron Grey или Mica.

Новый Lenovo YOGA C940 (15-дюймов) — ноутбук форм-фактора 2-в-1, обладает узнаваемым дизайном, специальным выступом веб-камеры для лучшего открытия крышки, цифровым пером, которое вставляется в специальный разъем для зарядки, затвором TrueBlock Privacy, поддержкой аутентификации с помощью Windows Hello или сканера отпечатков пальцев для сохранности важных конфиденциальных данных. Ноутбук производительный, поддерживает самый современный беспроводной стандарт Wi-Fi 66, обладает последними «фишками» голосового помощника Alexa3. Кроме того, ноутбук позволяет быстро редактировать фото и видео благодаря процессорам Intel Core i9 (в максимальной конфигурации), оснащению экранами 4K VESA400 HDR или Full HD HDR, яркость которых составляет 500 нит.

Устройство оснащено инновационным вращающимся саундбаром с четырьмя колонками и поддержкой технологии Dolby Atmos, который выводит звук в ноутбуках на новый уровень. В сочетании с дисплеем с технологией Dolby Vision, а также удобной клавиатурой с подсветкой и выделенным цифровым блоком клавиш, YOGA C940 предоставляет невероятный пользовательский опыт и способен работать до 12 часов5 в режиме развлечений (в конфигурации с Full HD дисплеем).

Оснащенный полным набором интеллектуальных решений благодаря Lenovo Smart Assist, поддержке Project Athena1, голосового помощника Alexa, 14-дюймовый Lenovo YOGA S740 разработан для того, чтобы помочь людям сэкономить время в повседневной рутине. YOGA S740 (14 дюймов) тоже полностью выполнен из алюминия, работает на базе процессоров Intel Core 10-го поколения, оснащается клавиатурой со встроенной подсветкой, ИК-камерой и сканером отпечатков пальцев для входа в систему, а также поддержкой TOF-сенсора. YOGA S740 невероятно лёгкий и тонкий: он весит всего 1,4 кг при максимальной толщине всего 18,1 мм для версии 14”. Модель опционально поставляется с 4К VESA400 HDR экраном с поддержкой технологии Dolby Vision9 и обладает динамиками, которые великолепно воспроизводят звук благодаря Dolby Atmos. Покупатель может выбрать видеокарту NVIDIA GeForce. Ноутбук поддерживает режим Eye Care1, снижающий нагрузку на глаза за счёт уменьшения излучения синего цвета. Ноутбук подойдет всем членам семьи, в том числе самым младшим, для которых можно установить ограничение по времени работы за компьютером.

В YOGA S740 все продумано до мелочей: ИК-камера автоматически распознает, когда владельца нет рядом с ноутбуком, и автоматически блокирует экран. А если проигрывается видео, и ноутбук «видит», что пользователь не находится рядом, компьютер ставит видео на паузу и автоматически начинает его воспроизведение, когда владелец возвращается.

Пользователю доступна активация Q-Control для включения интеллектуального режима работы кулеров и потребления батареи в зависимости от выполняемой задачи. 14-дюймовый YOGA S740 работает до 14 часов5 от одного заряда аккумулятора и поддерживает технологию быстрой зарядки Rapid Charge (только для конфигурации с экраном Full HD). Пользователи могут повысить разрешение видео до Full HD (1920х1080 пикселей) в Windows Media Player и говорить с голосовым помощником Alexa из любой части комнаты3, даже тогда, когда ноутбук закрыт, и получать дополнительные уведомления, когда крышка ноутбука открыта.

Lenovo YOGA S740 (15-дюймов) поставляется с мобильными процессорами Intel 9-го поколения Core i9 (в максимальной конфигурации) и мощным графическим решением NVIDIA GeForce GTX1650, которые делают полностью металлический ультратонкий ноутбук невероятно многозадачным девайсом. В комбинации с отличным 15-дюймовым Full HD (1920х1080 пикселей) дисплеем с технологией HDR и яркостью 500 нит и продуманными до мелочей решениями, такими как затвор TrueBlock Privacy, этот ноутбук с впечатляющим временем работы от аккумулятора станет незаменимым помощником. Слушать музыку, смотреть видео и наслаждаться кристально чистым звуком можно теперь с поддержкой технологии Dolby Atmos вместе со Smart Amp, разработанным для усиления качества голосовых и аудиоэффектов в тонком корпусе.

Полностью металлический Lenovo YOGA C740 доступен в конфигурации 14 и 15 дюймов в двух цветах: Mica или Iron Grey. Легко переходите от ноутбука к планшету, это устройство форм-фактора 2-в-1 оснащено такими решениями как затвор камеры TrueBlock Privacy и сканером отпечатков пальцев.

Для повседневного использования и экономии времени пользователя ноутбук поддерживает технологию быстрой зарядки Rapid Charge7 на обеих моделях. 14-дюймовый лэптоп работает до 13 часов5 на одном заряде батареи, 15-дюймовый — до 15 часов4. 15-дюймовая модель опционально поставляется с Full HD (1920х1080 пикселей) сенсорным дисплеем VESA400 и технологией HDR с высокой яркостью (500 нит) и поддержкой технологии Dolby Vision8 с матрицей IPS. Все эти факторы дают возможность получить незабываемый пользовательский опыт и насладиться мультимединым устройством, которое легко можно взять с собой.

13-дюймовый Lenovo YOGA C640 сочетает невероятную производительность процессора Intel Core i7 10-го поколения и портативность благодаря форм-фактору 2-в-1. Вне зависимости от того, находится ли пользователь в пути или в офисе, ноутбук легко трансформируется с рабочего устройства в игровое благодаря гибкому дизайну с раскрытием на 360 градусов. Этот новый ноутбук-трансформер опционально оснащен невероятно быстрым 4G LTE модулем (и поддержкой Wi-Fi 66, поэтому владельцы смогут оставаться онлайн везде. Компьютер предлагает до 20 часов6 работы на одном заряде батареи благодаря оптимизации процессора. Пользователь сможет воспользоваться персональным голосовым ассистентом Cortana3 и получить фантастические возможности, такие как широкоугольный Full HD (1920х1080 пикселей) дисплей и поддержка наушников, оптимизированных с технологией Dolby Atmos.

Операционная система Windows 10 Home установлена на устройствах с LTE и Wi-Fi модулями, опционально поставляется цифровое перо Lenovo для рисования и работы с графикой.