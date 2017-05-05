Lenovo DSS-G - новый программно-определяемый комплекс для ЦОДов

5 мая 2017, 9:45

Компания Lenovo представляет Lenovo DSS-G –новейшее решение для предприятий, которое призвано ускорить переход на технологии программно-определяемых ЦОД.

Оно позволит предприятиям снизить совокупную стоимость владения и обеспечить более эффективное использование ресурсов при запуске рабочих нагрузок, требующих обработки больших объемов данных.



Компания Lenovo, в рамках ежегодного форума Accelerate Partner Forum, представила решение Lenovo Distributed Storage Solution для IBM Spectrum Scale (DSS-G), которое представляет собой масштабируемое программно-определяемое хранилище с поддержкой файлового и объектного доступа к данным с высокой плотностью размещения, разработанное с учетом особенностей задач обработки больших данных и сред высокопроизводительных вычислений. Lenovo DSS-G – это решение, которое оптимально подходит пользователям в условиях ускоренного роста объема хранимых данных, а также при прогнозируемой в будущем необходимости хранения большого объема как структурированных, так и неструктурированных данных.



Развертывание решений в области хранения данных для сред высокопроизводительных вычислений, искусственного интеллекта, аналитики и облачных сред – это большая нагрузка на ИТ-ресурсы организации1. Lenovo DSS-G – это новейшее решение компании, которое призвано ускорить переход на технологии программно-определяемых ЦОД, которые имеют целый ряд преимуществ, среди которых – простота инфраструктуры, увеличенная производительность и более низкая совокупная стоимость владения.



Разработанное и представленное компанией Lenovo решение – это первый шаг на пути к достижению поставленной компанией задачи – сделать технологии программно-определяемых хранилищ со всеми их преимуществами доступными для HPC-кластеров. И уже в скором времени компания готова представить решения для организаций, в которых развернуты кластеры с поддержкой файловых систем Ceph или Luster.



Lenovo DSS-G построено на базе сервера System x3650 M5, оснащенного мощными процессорами Intel® Xeon® и известного лучшими в отрасли показателями надежности и производительности. Это готовый и максимально простой в развертывании программно-аппаратный комплекс, предназначенный для установки в стойку, который включает системы хранения данных Lenovo D1224 и Lenovo D3284 с модулями SAS 12 Гбит, а также сетевые компоненты и программное обеспечение, в том числе Red Hat Enterprise Linux. Иными словами, Lenovo DSS-G – это комплексное решение, предлагающее пользователям широкий набор современных технологий.



Lenovo DSS-G представляет собой, по сути, обновление успешной модели сервера хранения данных GPFS Storage Server и способно удовлетворить все потребности динамично развивающихся предприятий. Новое решение – это:



простая масштабируемость - организации могут начать с небольшой сети, а затем последовательно расширять ее емкость и пропускную способность с помощью дополнительный модулей

инновационный RAID-массив с использованием технологии IBM Spectrum Scale Declustered RAID, что позволяет до 8 раз сократить расходы на модернизацию.

технологии высокоскоростного доступа к данным с использованием, в том числе, протоколов Infiniband или Ethernet на скорости до 100 Гбит/с



Основой для реализации Lenovo DSS-G стало максимально простое для развертывания решение Lenovo Scalable Infrastructure (LeSI), которое объединило в себе лучший опыт инженеров-разработчиков за последние годы. LeSi – это единое оптимизированное комплексное решение, в котором сочетаются лучшие в отрасли технологические компоненты и передовые конструкторские решения. Это, в свою очередь, обеспечивает максимально высокую доступность системы и быстрое обнаружение причины возникновения каких-либо неисправностей на протяжении всего срока эксплуатации системы.



Все это, позволяет организациям работающим с повышенными нагрузками, требующими обработки большого объема данных (в том числе, высокопроизводительные вычисления, большие данные и облачные рабочие нагрузки), максимально увеличить эффективность бизнеса, а также вернуть вложения, которые были затрачены ранее на проектирование, оптимизацию, установку и поддержку инфраструктуры.



Кроме того, Lenovo предлагает широкий ассортимент услуг и сервисов для поддержки полного жизненного цикла Lenovo DSS-G и всех ИТ-продуктов Lenovo. Специалисты компании могут оказать помощь при развертывании сложных решений, а также обеспечить посредством управляемых услуг мониторинг и управление техническими системами в круглосуточном режиме. Портфель услуг Lenovo также включает получение технической поддержки по приобретенным продуктам и решениям в режиме «одного окна».