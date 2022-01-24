Fujitsu объявляет о запуске решения PRIMEFLEX для Microsoft Azure Stack HCI

24 января 2022, 12:45

Компании Fujitsu и Microsoft сегодня объявили о запуске демонстрационной зоны для ознакомления заказчиков и партнеров с интегрированной системой PRIMEFLEX для Microsoft Azure HCI в Технологическом центре Microsoft в Москве.

Демо-площадка предназначена для моделирования и тестирования различных сценариев развертывания и использования решения Fujitsu PRIMEFLEX для Microsoft Azure Stack HCI, что позволит организациям существенно упростить процесс реального внедрения Azure Stack HCI.



Аппаратно-программное решение PRIMEFLEX для Microsoft Azure Stack HCI стало результатам многолетнего успешного сотрудничества Fujitsu и Microsoft в области создания гиперконвергентных облачных инфраструктур. Решение позволяет организациям пользоваться всеми преимуществами системы Azure Stack HCI для модернизации корпоративных центров обработки данных. Предварительно настроенное и протестированное, данное решение работает сразу «из коробки», не требуя серьезных временных затрат на внедрение. В то же время оно снижает совокупную стоимость владения дата-центром, упрощает управление инфраструктурой и обладает широкими возможностями для масштабирования под потребности бизнеса.



Решение использует высокопроизводительные и энергоэффективные серверы Fujitsu PRIMERGY RX2540 M5, оснащенные процессорами Intel Xeon и энергонезависимой памятью Intel Optane. Ключевыми особенностями Intel Optane являются высокая скорость работы, потребление энергии в четыре раза меньше по сравнению с обычной флэш-памятью, а также простая установка и демонтаж. Аппаратная составляющая PRIMEFLEX полностью сертифицирована Microsoft и оптимизирована под задачи, решаемые в облачных средах, например, выполнение вычислений или хранение данных.



Как отмечает Евгений Тарелкин, ведущий менеджер по развитию направления серверные системы и решения Fujitsu: «Ключевое предназначение Fujitsu PRIMEFLEX для Microsoft Azure Stack HCI – значительно упростить настройку, интеграцию и администрирование ИТ-инфраструктуры, а также обеспечить предприятиям широкий спектр новых возможностей для будущего развития, благодаря гибкости и масштабируемости. Выбирая Fujitsu PRIMEFLEX для Microsoft Azure Stack HCI, заказчики получают простое в развертывании решение, которое позволяет эффективно справляться с меняющимися потребностями в вычислительных ресурсах, обеспечивает необходимый уровень производительности для многочисленных рабочих нагрузок и помогает оптимизировать затраты. Мы рады, что российские компании смогут вживую оценить все преимущества Fujitsu PRIMEFLEX в стенах Технологического центра Microsoft».



«Активное участие в программе Microsoft Technology Center таких партнеров, как Fujitsu позволяет знакомить наших заказчиков с уникальными и передовыми программно-аппаратными платформами, создавать на их основе решения, удовлетворяющие самым разнообразным требованиям. Это существенным образом позволит сократить риски при разработке и внедрении сложнейших ИТ-систем, сэкономить время и бюджеты отведенные на проектирование, тестирование и внедрение сложнейших ИТ-систем», – подчеркнул Олег Карачаров, директор Технологического центра Microsoft.