Fujitsu расширяет сотрудничество с Microsoft в области гибридных ИТ

22 января 2020, 13:15

Fujitsu объявила о расширении сотрудничества с Microsoft для поддержания внедрения инфраструктур на основе гибридных ИТ для развития цифровой трансформации.

Новое решение предоставит пользователям Fujitsu PRIMEFLEX прямой доступ к их корпоративным данным, хранящимся на платформе Microsoft Azure, что обеспечит бесперебойную работу в рамках различных экосистем и синхронизированный доступ к рабочим файлам за пределами отдельных систем.



Последние разработки Fujitsu в рамках сотрудничества с Microsoft в области гибридных ИТ направлены на поддержку проектов цифровой трансформации компаний, для более эффективного использования своих корпоративных данных через службу Azure File Sync в рамках технологии Azure Stack HCI и в конечном счете на модернизацию инфраструктуры с помощью гибридных ИТ.



Как говорит Руперт Ленер (Rupert Lehner), директор по продуктам компании Fujitsu в Центральной и Восточной Европе: «В средах на основе гибридных ИТ важно не только обеспечить согласованное и эффективное управление, но и простой доступ к данным с различных систем. В рамках расширенного сотрудничества Fujitsu и Microsoft компании получают единое решение PRIMEFLEX для простого доступа к своим данным, хранящимся на платформе Microsoft Azure, включая консультационные услуги и услуги технической поддержки».



Бернардо Кальдас (Bernardo Caldas), директор по управлению партнерскими программами корпорации Microsoft, добавляет: «Расширяя наше успешное сотрудничество с Fujitsu, мы помогаем еще большему количеству компаний добиться своих целей при реализации проектов цифровой трансформации. Все больше компаний планируют интегрировать свои локальные ЦОД с публичными облачными сервисами, однако подобного рода решения часто адаптированы под потребности отдельных компаний. Наша работа с Fujitsu повысит скорость работы, экономическую эффективность и общую выгоду для наших заказчиков».



Расширенное сотрудничество означает, что пользователи систем PRIMEFLEX для Microsoft Azure Stack HCI получат доступ к совместно используемым файлам Azure через службу Azure File Sync. Azure File Sync создает единое файловое пространство с локальными серверами и ресурсами в облачных средах, обеспечивая надежную синхронизацию всех файлов. Для доступа к службе пользователям нужна подписка Azure, а также программа Azure File Sync, установленная на локальных серверах.



Fujitsu будет предлагать это решение в рамках своих сервисов поддержки продуктов (Product Support Services), которые включают сервисы установки и поддержки для аппаратного и программного обеспечения. Они позволят пользователям PRIMEFLEX для Microsoft Azure Stack HCI с первого дня развертывания получить доступ к технологии Azure Stack HCI и ее преимуществам гибридных облачных сред через службу Azure File Sync.



PRIMEFLEX для Microsoft Azure Stack HCI – это интегрированная система ЦОД, включающая все необходимое аппаратное и программное обеспечение для простого приобретения и развертывания гиперконвергентных ИТ-инфраструктур на базе продуктов Microsoft. В ней используются высокопроизводительные и энергоэффективные серверы Fujitsu PRIMERGY на базе архитектуры x86 и программно-определяемая серверная и СХД-технология (Hyper-V и Storage Spaces Direct) под управлением ОС Windows Server 2019 для снижения избыточной сложности и совокупной стоимости владения ЦОД.