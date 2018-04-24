В Украине представлен AeroScope - первый радар для дронов

24 апреля 2018, 13:15

QUADRO - системный интегратор беспилотных технологий и партнер DJI Enterprise в Украине, в субботу, 21-го апреля, презентовал систему AeroScope для мониторинга воздушного пространства в фирменном магазине в Киеве.

Данное решение создано компанией DJI в связи с потребностью обеспечения безопасности воздушного движения, конфиденциальности, охраны информации, для определения и мониторинга беспилотных летательных аппаратов в зонах аэропортов и других стратегически важных мест.Технология AeroScope использует существующие каналы связи между дроном и пультом дистанционного управления для передачи идентификационной информации, такой как: регистрационный или серийный номер, а также базовая телеметрия, включая местоположение, высоту, скорость и направление. Полиция, службы безопасности, авиационные власти и другие уполномоченные органы могут использовать приемник AeroScope для мониторинга, анализа и обработки этой информации.«Беспилотные летательные аппараты давно стали повседневным инструментом для профессионального и личного использования, власти и ответственные за безопасность органы хотят быть уверенными в том, что они могут увидеть и определить, кто летает вблизи важных зон, таких как например аэропорты», - сказал Тарас Трояк, директор QUADRO.ua и DJI ARS KYIV.