30 октября 2024, 13:15

Иран увеличивает военный бюджет более чем на 200%

«В связи с обеспечением оборонных нужд страны наблюдается увеличение военного бюджета страны более чем на 200%... Мы надеемся, что наши вооруженные силы, отвечающие за обеспечение безопасности людей, смогут удовлетворить их потребности с помощью этой суммы», - заявила пресс-секретарь правительства Ирана Мохаджерани.


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