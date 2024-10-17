Польська авіакомпанія LOT скасовує рейси до Китаю

17 октября 2024, 10:45

Останній рейс LOT з Варшави до Пекіна відбудеться 24 жовтня.

"Ми вирішили скасувати рейси до Пекіна в зимовий сезон через незадовільні продажі квитків та суттєво гірше конкурентне становище порівняно з іншими перевізниками, які користуються коротшими маршрутами", ‒ наголосив представник LOT Кшиштоф Мочульський.Перед цим авіакомпанії Lufthansa та British Airways заявили, що через закриття повітряного простору над росією для західноєвропейських літаків і необхідність літати до Азії над Туреччиною, країнами Кавказу та Центральної Азії рейси до Китаю стали нерентабельними.Значно зросли витрати на пальне та оплату праці бортекіпажів.