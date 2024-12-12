Південна Корея створює новітній танк K3

Компанія Hyundai Rotem, яка виробляє автомобілі і швидкісні електропоїзди, оголосила про створення сучасного бойового танка нового покоління K3.
Ця розробка поєднує передові технології та інновації, що можуть змінити уявлення про бронетехніку.
Технології, якими буде оснащений танк K3:
Воднева силова установка — екологічна альтернатива дизелю, яка забезпечує тиху роботу та високу непомітність;
130-мм гармата;
ШІ для точності прицілювання.
Виробництво водневого бака K3 заплановано на 2040 рік. Як проміжне рішення Hyundai Rotem спочатку представить гібридну модель, що поєднує дизельну та водневу системи. Цю модель вже незабаром введуть в експлуатацію.