Південна Корея створює новітній танк K3

12 декабря 2024, 10:15

Компанія Hyundai Rotem, яка виробляє автомобілі і швидкісні електропоїзди, оголосила про створення сучасного бойового танка нового покоління K3.

Ця розробка поєднує передові технології та інновації, що можуть змінити уявлення про бронетехніку.

Технології, якими буде оснащений танк K3:Воднева силова установка — екологічна альтернатива дизелю, яка забезпечує тиху роботу та високу непомітність;130-мм гармата;ШІ для точності прицілювання.Виробництво водневого бака K3 заплановано на 2040 рік. Як проміжне рішення Hyundai Rotem спочатку представить гібридну модель, що поєднує дизельну та водневу системи. Цю модель вже незабаром введуть в експлуатацію.