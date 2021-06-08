QNAP анонсировала QGD-3014-16PT - NAS, NVR, PoE-коммутатор

8 июня 2021, 11:45

QNAPпредставляет комбинированное устройство QGD-3014-16PT, которое сочетает функции PoE‑коммутатора, NVR, NAS и роутера в одном настольном корпусе.



Это универсальное решение для построения систем IP‑видеонаблюдения и сетевых инфраструктур с подачей энергопитания, надежного хранения и резервного копирования данных, а также создания сетей SD‑WAN, виртуальных маршрутизаторов и межсетевых экранов.

Оснащение включает шестнадцать 30‑ваттных гигабитных портов PoE, два из которых совмещены с разъемами SFP, два порта управления 2,5 Гбит/c, четырехъядерный процессор Intel Celeron J4125 с частотой 2,0 ГГц ( до 2,7 ГГц), четыре 3,5‑дюймовых дисковых отсека SATA и два видеовыхода HDMI 2.0.Общая мощность PoE до 140 Вт по стандарту IEEE 802.3at PoE+ обеспечивает возможность подключения нескольких разнообразных IP‑камер: пуленепробиваемых, типа «рыбий глаз», высокого разрешения 4K с PTZ-управлением; и других устройств с энергопитанием по сети, таких как IP‑телефоны, цифровые вывески и светодиодные фонари. Два комбинированных гигабитных порта SFP/RJ‑45 и два порта управления 2,5 Гбит/c предназначены для связи с внешними сетями и центрами обработки данных или могут быть выделены для приложений виртуализации. Веб‑приложения коммутатора QSS и QuNetSwitch включают управление функциями 2‑го уровня и энергопитанием: планирование, приоритизацию источников, включение и отключение.Поддержка таких приложений, как платформа QVR Pro с функциями профессионального видеорегистратора, HBS 3 для удаленного резервного копирования и QuWAN для настройки сетей SD‑WAN, превращает QGD‑3014‑16PT в универсальное решение для построения распределенной инфраструктуры видеонаблюдения. QVR Pro получает выделенное пространство для хранения видеоданных на встроенном четырехдисковом NAS с возможностью масштабирования емкости. Администраторы могут легко управлять камерами и просматривать прямые трансляции, расширять емкость архива и воспроизводить записи. Приложение HBS 3 объединяет функции резервного копирования, восстановления и синхронизации по протоколам RTRR, Rsync, CIFS/SMB и FTP для эффективной передачи данных между устройствами серии QGD, сетевыми накопителями QNAP, удаленными серверами и облачными хранилищами. Все решения QNAP поддерживают приложение QuWAN, которое обеспечивает защищенную передачу данных на основе ячеистой топологии IPsec VPN. Дополнительные возможности реализуются на основе виртуальных машин, а также контейнеров таких приложений и систем, как Zabbix, FreePBX, pfSense, MikroTik RouterOS и OpenWrt.Основные технические характеристикиНастольный корпус, четырехъядерный процессор Intel Celeron J4125, 8 ГБ оперативной памяти DDR4, четыре 3,5‑дюймовых отсека для дисков SATA 6 Гбит/с, два разъема M.2 SATA; шестнадцать гигабитных портов PoE RJ‑45 802.3at 30 Вт, два из которых комбинированы с разъемами SFP, два порта управления 2,5 Гбит/с; три порта USB 3.0, два порта HDMI 2.0.