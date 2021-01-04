Серия управляемых 100-гигабитных коммутаторов второго уровня от QNAP

4 января 2021, 12:15

Компания QNAP выпустила серию управляемых 10‑гигабитных коммутаторов второго уровня QSW‑M12XX, куда входят 12‑портовые модели QSW‑M1208‑8C и QSW‑M1204‑4C, а также 8‑портовая QSW‑M804‑4C. Все коммутаторы совместимы со скоростями сети 10GBASE‑T и Multi‑Gigabit NBASE‑T: 10, 5, 2,5 и 1 Гбит/c, 100 Мбит/c.

Веб‑интерфейс управления упрощает мониторинг сетевой активности и настройку полосы пропускания, в том числе доступно агрегирование портов для повышения до 20 Гбит/c. Благодаря поддержке протокола Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) и совместимости со стандартами IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet и IEEE 802.3x Flow Control в полнодуплексном режиме реализуются масштабируемость, избыточность и предотвращение петель при одновременном избежании потерь пакетов и снижении энергопотребления для низкоскоростных и неактивных соединений. Интеллектуальная система охлаждения обеспечивает высокую производительность сети при минимальном фоновом шуме.Основные характеристикиQSW‑M1208‑8C: четыре порта SFP+ и восемь комбинированных портов SFP+/RJ‑45QSW‑M1204‑4C: восемь портов SFP+ и четыре комбинированных порта SFP+/RJ‑45QSW‑M804‑4C: четыре порта SFP+ и четыре комбинированных порта SFP+/RJ‑45