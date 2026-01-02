Учёные из Национального университета оборонных технологий Китая разогнали экспериментальный поезд весом 1 тонна до 700 км/ч всего за две секунды – это почти как скорость самолёта при взлёте.
Достичь такой скорости удалось после десятилетних исследований и устранения всех технических проблем.
2 января 2026, 8:15
Китай установил новый рекорд для поездов на магнитной левитации
