В Китае скоро запустят поезда на магнитной подвеске со скоростью до 600 км/ч

4 февраля 2021, 12:45

По данным китайских источников, в Циндао, провинции Шаньдун, начинаются работы по вводу в эксплуатацию пяти поездов на магнитной подвеске — так называемых маглевов.

Поскольку маглевы в процессе движения парят на магнитной подушке, то на их скорость существенное влияние оказывает лишь аэродинамика кабины и состава. Разработанные в Китае маглевы разгоняются до 600 км/ч, но будет ли эта скорость разрешена профильным министерством, пока неизвестно.



В настоящий момент в Китае действует одна линия маглев-поезда в Шанхае. Но массовыми высокоскоростными поездами в Китае остаются составы CR400 «Fuxing» (Возрождение) на колёсных парах, способные разгоняться до 400 км/ч, но ограниченные правилами движения на уровне скорости до 350 км/ч. Перспективные маглев-поезда, лишённые колёс как основы передвижения, смогут перевозить пассажиров на скорости до 600 км/ч, что уже ближе к авиасообщениям.



Новый маглев-поезд, как мы сообщали в мае 2019 года, создан государственной корпорацией China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC), крупнейшим в мире поставщиком железнодорожного транзитного оборудования. Как и обещалось, маглев-поезд будет запущен в коммерческое производство в 2021 году после проведения масштабных испытаний. Очевидно, разработка прошла все необходимые проверки и вскоре станет неотъемлемой частью пейзажа Поднебесной. Но и это ещё не всё! В Китае начали испытывать прототип маглева на эффекте сверхпроводимости.

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