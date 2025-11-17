Секретные закупки золота Китаем спровоцировали рекордный рост цен на драгметалл

17 ноября 2025, 9:45

Согласно публичным данным, центробанк Китая закупил 1,9 тонны золота в августе, 1,9 тонны — в июле, 2,2 тонны — в июне.



При этом, эксперты утверждают, что объем незарегистрированных закупок золота Китаем может более чем в 10 раз превышать официальные показатели.

Аналитики Société Générale подсчитали, что общий объем закупок Китая в этом году может достичь 250 тонн — более трети от общего объема спроса мировых центральных банков.«Китай покупает золото в рамках своей стратегии дедолларизации», — полагает аналитик Джефф Карри.Директор Японской ассоциации рынка драгоценных металлов Брюс Икемизу оценивает текущие золотые запасы Китая почти в 5000 тонн.Китай является не только крупнейшим в мире производителем и потребителем золота, но также и крупнейшим в мире добытчиком золота (около 10% мировой добычи). Это значит, что у Китая есть возможность пополнять резервы за счет внутреннего рынка.Кроме того, Китай привлекает развивающиеся страны хранить их золото в Поднебесной.