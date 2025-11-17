ГлавнаяНовости
17 ноября 2025, 9:45

Секретные закупки золота Китаем спровоцировали рекордный рост цен на драгметалл

Согласно публичным данным, центробанк Китая закупил 1,9 тонны золота в августе, 1,9 тонны — в июле, 2,2 тонны — в июне. 

При этом, эксперты утверждают, что объем незарегистрированных закупок золота Китаем может более чем в 10 раз превышать официальные показатели. 

Аналитики Société Générale подсчитали, что общий объем закупок Китая в этом году может достичь 250 тонн — более трети от общего объема спроса мировых центральных банков.

«Китай покупает золото в рамках своей стратегии дедолларизации», — полагает аналитик Джефф Карри. 

Директор Японской ассоциации рынка драгоценных металлов Брюс Икемизу оценивает текущие золотые запасы Китая почти в 5000 тонн. 

Китай является не только крупнейшим в мире производителем и потребителем золота, но также и крупнейшим в мире добытчиком золота (около 10% мировой добычи). Это значит, что у Китая есть возможность пополнять резервы за счет внутреннего рынка.

Кроме того, Китай привлекает развивающиеся страны хранить их золото в Поднебесной.
Оцените новость:
  • 0 оценок