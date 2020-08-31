Новые мобильные аккумуляторы от DIGMA

31 августа 2020, 14:15

Производитель цифровой техники и электроники DIGMA выпустил две новые модели портативных мобильных аккумуляторов: DGT-10000 и DGT-20000.

Представленные новинки отличаются элегантным внешним видом и доступны в двух цветовых исполнениях на выбор.

В наши дни «пауэрбанк» – он же портативный аккумулятор для подзарядки разного рода гаджетов – представляет собой незаменимый аксессуар для каждого, ведь будь то мобильный телефон, планшет или ноутбук, всегда настаёт тот момент, когда он «попросится» в розетку. На этот случай бренд DIGMA обновил модельный ряд мобильных аккумуляторов сразу двумя «новобранцами»: DGT-10000 и DGT-20000.Пожалуй, область применения, как и ситуации, при которых может понадобиться срочно зарядить тот или иной девайс, объяснять никому не нужно. Однако исходя из цели использования, можно выбрать устройство подходящего объёма на каждый день.Итак, ёмкость. Современные смартфоны имеют мощные батареи, поэтому для их зарядки стоит рассматривать внешние аккумуляторы емкостью не менее 10000 мАч. Новинка DGT-10000 полностью удовлетворяет этому требованию.Сила тока на выходе у этой модели составляет 3А – в самый раз для практически любого «мобильника» или планшета.Если вы планируете заряжать не только смартфон, но и ноутбук, то в этом случае вам поможет “старшая” модель вдвое большей емкости – DGT-20000.Все представленные новинки поддерживают Type-c in/out и технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Модели могут заряжать сразу по два устройства одновременно. Мощность DGT-10000 и DGT-20000 равна 22.5 Вт, что является отличным показателем.У каждого пауэрбанка есть по одному входу трёх основных типов: USB 2.0, USB Type-C и Micro-USB 2.0. Также реализована защита от перезаряда и короткого замыкания.В комплект поставок представленных устройств входят: мобильный аккумулятор и руководство пользователя.