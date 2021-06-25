Представлен монитор на электронной бумаге Onyx Boox Mira Pro диагональю 25,3"

25 июня 2021, 11:15

В октябре в продажу на международном рынке поступит весьма любопытная новинка — монитор Onyx Boox Mira Pro, построенный на электронной бумаге и предназначенный для работы прежде всего с текстовыми материалами.

Устройство имеет диагональ 25,3 дюйма. Применена панель на электронной бумаге E Ink, способная воспроизводить монохромное изображение. При этом обеспечивается высокое разрешение — 3200 × 1800 пикселей.



Монитор выполнен в алюминиевом корпусе. Подставка позволяет переводить экран из стандартной альбомной в портретную ориентацию, что будет полезно при работе с объёмными документами.



Дисплей занимает 85 % площади фронтальной поверхности. Предусмотрены два разъёма USB Type-C и интерфейс mini-HDMI. Новинка совместима с компьютерами под управлением операционных систем Windows 10, macOS и Linux, а также с мобильными гаджетами на базе Android и iPadOS.

Среди прочего упомянуты подсветка и возможность настройки цветовой температуры. Цена составит приблизительно 1500 долларов США.

(С) 3dnews.