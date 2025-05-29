Израиль провел успешные перехваты с помощью лазерной ПРО "Железный луч"

29 мая 2025, 11:45

Об этом говорится в совместном заявлении Минобороны, армии Израиля и оборонной компании Rafael.

По словам высокопоставленных офицеров и представителей этой компании, Израиль стал первой страной в мире, которая применила лазерную систему для перехвата целей.Глава Минобороны Израиля Кац приветствовал начало использования такой системы в боевых действиях. «Она (лазерная система) изменит правила игры в регионе - наши враги должны опасаться не только тех возможностей, которые мы уже разработали, но и тех, которые мы разрабатываем сейчас», - подчеркнул он.«Железный луч» значительно дешевле чем традиционные средства ПВО и не нуждается в пополнении запасов. Дальность ее перехвата составляет примерно 20 км.